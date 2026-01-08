Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом Колумбии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро. Об этом сам американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что разговор состоялся через несколько дней после операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро, а также после угроз Трампа в адрес Петро.

«Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами», — написал Трамп.

Американский лидер заявил, что оценил звонок Петро и тон разговора. Он отметил, что ведутся переговоры о предстоящей встрече с колумбийским коллегой.

Ранее Трамп назвал колумбийского лидера «больным человеком», которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Американский президент открыто заявил, что может организовать в Колумбии такую же операцию, как в Венесуэле.