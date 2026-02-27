Бывший президент США Билл Клинтон все знал о незаконной деятельности Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, а показания Хиллари Клинтон перед конгрессом — ложь. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова на медиафоруме «Москва — Исламабад», трансляцию вел Sputnik .

«Все Билл Клинтон знал, и Хилари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье», — заявила дипломат.

Она обратила внимание, что Хиллари Клинтон рассказывала о полетах своего мужа на самолете под названием Lolita Express на благотворительные акции.

«Хочу обратить внимание на тот факт, что название Lolita Express для воздушного судна Эпштейна появилось не в наши дни, мы узнали о нем не из обнародованных документов», — сказала представитель МИД.

Такое прозвище самолету дали сами пассажиры в тот период, когда и происходили чудовищные события. Для них это было в порядке вещей, объяснила Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Минюст США не стал публиковать еще 90 протоколов ФБР из 325, которые связаны с делом Эпштейна. Среди них есть допросы женщины, обвинившей президента Америки Дональда Трампа в сексуальном домогательстве.