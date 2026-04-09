Бывшую военную задержали в США после утечки секретных данных

В США задержали бывшую сотрудницу командования специальных операций по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ. Об этом директор ФБР Кэш Патель сообщил в соцсети X .

«ФБР и наши партнеры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM), который оказывал поддержку нашим военным высшего уровня, по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ», — написал он.

При этом Патель не уточнил, о чем именно была информация и какому СМИ ее передавали. По данным Минюста, речь идет о 40-летней Кортни Уильямс. Следователи выяснили, что в 2022–2025 годах она передавала секретные сведения журналистам, а также публиковала подобную информацию в соцсетях.

На этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым сообщил о спасении пилота F-15E, сбитого в небе над Ираном, если тот не раскроет источник.