Закрытие границы с Россией и отсутствие российских туристов грозит приграничным регионам Финляндии ускоренным оттоком населения. Об этом РИА «Новости» заявил председатель финской организации Naapuriseura Яури Варвикко.

Финляндия закрыла границу в ноябре 2023 года. По словам Варвикко, сокращение рабочих мест в туризме и торговле ведет к росту безработицы и оттоку людей. В восточных районах уровень безработицы уже достигает 20% — почти вдвое выше, чем на западе страны.

Города, которые раньше жили за счет туристического потока из России, теперь испытывают экономические проблемы, бизнес закрывается.

Ученый из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен называл столь длительное закрытие границ между государствами беспрецедентным случаем, от которого финские города понесли серьезный экономический ущерб.

Ранее президент страны поддержал продолжение атак ВСУ на склады Wildberries.