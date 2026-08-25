Президент Финляндии поддержал удары по складам Wildberries

Удары украинских дронов по инфраструктуре Wildberries могут заставить Россию перейти к мирным переговорам. Такое мнение на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Киеве озвучил финский президент Александр Стубб.

По его словам, удары по логистике маркетплейса якобы увеличивают для России экономическую стоимость дальнейшего продолжения конфликта.

«Отвечая на вопрос, считаю ли, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, отвечаю: безусловно», — подчеркнул Стубб.

Президент республики добавил, что продолжение подобных атак стало «единственным способом» обеспечить участие российской стороны в мирных переговорах. Стубб призвал Запад продолжать финансовую и военную поддержку Украины, предоставлять возможности для ударов ракетами и беспилотниками вглубь территории России.

Посол МИД Родион Мирошник сравнил Стубба с соратниками Адольфа Гитлера из-за слов об атаке на логистику маркетплейсов.