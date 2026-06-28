Приграничные финские города пострадали от закрытия границы с Россией

Приграничные финские города понесли серьезный экономический ущерб от закрытия границы с Россией, заявил исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

В качестве примера Нильсен привел город Иматру, расположенный неподалеку от Светогорска Ленинградской области.

Финляндия запретила проход через все пограничные пункты с Россией в 2023 году. По словам исследователя, это беспрецедентный случай, когда страны не находятся в вооруженном конфликте и при этом между ними так долго закрыта граница.

Ранее жители Финляндии, получающие продовольственную помощь, пожаловались на качество и состав гуманитарных наборов. Они рассказали, что сталкивались с просроченными продуктами, испорченными овощами и товарами, которые сложно использовать для приготовления еды.