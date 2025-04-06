Европа захотела защититься от России «стеной дронов» и мини-ракетами

Gizmodo: в Восточной Европе хотят создать «стену дронов» для защиты от России

Страны Восточной Европы изучают возможность возведения «стены дронов» вдоль границы с Россией. Об этом сообщило издание Gizmodo .

Эстония выдвинула смелый план, который включает в себя применение сети сенсоров, беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от них для контроля и ликвидации дронов. Для этого проекта потребуется беспрецедентное взаимодействие между несколькими странами.

Представитель оборонной промышленности Эстонии Рене Эхасалу подчеркнул значимость международного взаимодействия для успеха инициативы. Он обратил внимание на то, что изменения, произошедшие в Европе за последнее время, требуют усиления обороноспособности.

Ранее в Европе заговорили о новом миропорядке после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что для части стран торговая война Трампа стала шоком. Конгрессмен-демократ Эл Грин готов вынести импичмент президенту США.