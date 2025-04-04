Депутат Слуцкий: для Европы торговая война Трампа стала шоком

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заградительные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам парламентария, страны Европы испытали настоящий шок от новости о введении таких мер. А вот для России торговая война Соединенных Штатов стала подтверждением правильности курса на экономическую и технологическую независимость, пояснил депутат.

«Бумеранг имеет свойство возвращаться», — заявил Слуцкий.

Он также напомнил, что экономическое положение государств ЕС подорвано евроатлантической солидарностью и антироссийской риторикой.