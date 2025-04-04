Депутат Слуцкий: для Европы торговая война Трампа стала шоком

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заградительные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам парламентария, страны Европы испытали настоящий шок от новости о введении таких мер. А вот для России торговая война Соединенных Штатов стала подтверждением правильности курса на экономическую и технологическую независимость, пояснил депутат.

«Бумеранг имеет свойство возвращаться», — заявил Слуцкий.

Он также напомнил, что экономическое положение государств ЕС подорвано евроатлантической солидарностью и антироссийской риторикой.

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