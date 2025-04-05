В ЕП заговорили о новом миропорядке после введения Трампом пошлин

Новый мировой порядок сформировался в результате значительного изменения внешней политики США. Такое заявление сделал глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Funke .

«И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас (Европу — прим. ред.) как противников — это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», — сказал политик.

Он охарактеризовал введение высоких импортных пошлин как «черный день» и «огромную ошибку» президента. Однако он подчеркнул, что Европейский союз не позволит США диктовать свои условия, поскольку в экономическом плане они равны.

Вебер предложил Европейскому союзу перехватить инициативу и заключить торговые соглашения с другими странами, направленные против политики Трампа.

Торговые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении других стран, могут приносить американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов ежегодно, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он пояснил, что такие пошлины — временная мера.