Конгрессмен Грин решил вынести импичмент Трампу

«Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. <… > Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид», — заявил Грин.

В ближайшие 30 дней он пообещал инициировать процедуру импичмента Трампа.

«Я иду за вами», — предупредил он.

По мнению конгрессмена, Трамп не заслуживает занимаемой должности. Ранее Грин уже высказывал намерение инициировать процедуру импичмента действующему президенту.

Ранее в ЕП заговорили о новом миропорядке после введения Трампом пошлин. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что американский президент рассматривает Европу как противника. Вебер назвал введение высоких импортных пошлин «черным днем» и «огромной ошибкой».