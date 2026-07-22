В Кремле напомнили о незаконности санкций против России

В Кремле считают, что санкции против России абсолютно незаконны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запись беседы с журналистами опубликовала пресс-служба Кремля.

«Так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права», — подчеркнул Песков. Он добавил, что новые меры будут все больнее бить по самим европейским странам.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.

Ранее Politico написала, что в Евросоюзе возникли разногласия при обсуждении очередного пакета санкций. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал в июле, что вводимые против России меры являются незаконным ограничениями.