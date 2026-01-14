«Еще одна гадость от Трампа». Поплавская пожалела об отмене виз в США

Решение США приостановить выдачу виз скажется на обычных россиянах. Звезды шоу-бизнеса, успевшие обзавестись американской недвижимостью, продолжат колесить между странами, написала в телеграм-канале актриса Яна Поплавская.

Она отреагировала на сообщение телеканала Fox News о том, что с 21 января на неопределенный срок Госдеп приостановит оформление виз гражданам 75 стран, включая Россию. По мнению Поплавской, это скажется не только на детях чиновников, но и на рядовых россиянах, чьи родственники и друзья уехали ради образования, работы или на постоянное место жительства.

«Теперь невозможность встречи с родственниками для многих станет проблемой. Еще одна гадость от Трампа», — заявила актриса.

Решение американских властей, по ее мнению, не отразится на многих звездах эстрады. Купив недвижимость в Майами и получив двойное гражданство, они продолжат беззаботно ездить между США и Россией, тратя заработанные на родине деньги.

Ранее Поплавскую возмутило слишком мягкое наказание комика Александра Гудкова. За пародию на песню «Я русский» суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей.