Сегодня 06:14 «Бабушки с пенсии по 100 рублей, а они — миллионы в унитаз». Поплавская ужаснулась цинизму золотой молодежи в Куршевеле 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Праздники

Молодежь

Военные

Соцсети

Блогеры

Россия

Деньги

Яна Поплавская

Артисты

Яркие огни Куршевеля, шампанское и сет от DJ Smash и Тимати ознаменовали для российской золотой молодежи встречу Рождества. Десятки, а возможно, и сотни миллионов рублей ушли на развлечения во французских Альпах. В это самое время в Белгородской и Херсонской областях гибли мирные жители. О чем же говорит этот разрыв между миром гламурных праздников и миром суровой реальности? Свое возмущение актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила в резком и эмоциональном посте.

Видео: Соцсети

В России бабло гребем, а здесь живем Пока обычные люди собирали средства для поддержки бойцов, представители золотой молодежи демонстративно сорили деньгами на дорогом курорте. По словам Поплавской, на помощь военным удалось собрать чуть больше миллиона рублей, а на развлечения в Куршевеле ушли десятки или сотни миллионов всего за несколько дней.

Фото: Соцсети

Этот контраст Поплавская назвала циничным проявлением существования «двух разных миров». По ее мнению, подобные действия показывают оторванность и глубокий цинизм одного из слоев населения. Эмоциональный накал своего текста Поплавская усилила язвительным предложением заменить игравшие на вечеринках песни «Матушка Земля» и «Я люблю тебя, Москва» на более подходящие.

Логичнее и честнее в данном случае было напевать «Я люблю тебя, Франция, нам на*** на Россию, мы там только гребем бабло, а здесь живем. Яна Поплавская

Эту мысль она подкрепила фразой «Два разных мира», подчеркнув всю глубину пропасти. А далее она просто детализировала этот контраст на конкретных суммах и назначении этих сумм.

Бабушки с пенсии по 100 рублей, а так называемая золотая молодежь — десятки миллионов не на фронт, а в унитаз. Яна Поплавска

Кого же именно, пусть и без упоминания имен, имела в виду Поплавская? Обратимся к фактам, которые публиковали светские телеграм-каналы. «Moscow Never Sleeps» в Куршевеле Светские телеграм-каналы подтвердили масштаб празднеств конкретными деталями. Российские знаменитости встретили рождественский сочельник на элитном горнолыжном курорте Куршевель. За диджейским пультом в этот вечер действительно работал DJ Smash. В его сет, по сообщениям каналов, вошла известная композиция «Moscow Never Sleeps».

Фото: Соцсети

Подпевали артисту владельцы White Rabbit Family Борис и Ирина Зарьковы и светская львица Ирина Вольская. Также среди гостей фигурировали топ-менеджер «Яндекса» Дмитрий Викулин с женой Кристиной и блогер Инесса Шевчук. С особым удовольствием российские гости исполняли в Альпах песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Именно эту ироничную деталь позже опубликовал сам DJ Smash. Французский стыд Поплавская напомнила, что такое демонстративное поведение связано в том числе и с международной репутацией. Она заявила, что именно подобные действия заставляют мир относиться к России пренебрежительно. В конечном счете, артистка поставила вопрос о социальной ответственности и моральном выборе в сложное для страны время.