Поплавскую не устроил штраф за пародию на песню «Я русский»

Комик Александр Гудков получил за пародию на песню «Я русский» штраф на сумму 11 тысяч рублей. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале возмутилась слишком мягким наказанием.

«Вот такая насмешка над миллионами оскорбленных русских. <…> Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — сказала она.

Штраф на сумму всего в 11 тысяч рублей за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в ролике «Я узкий» показался Поплавской недостаточным. Она заявила, что с таким наказанием Гудков сможет еженедельно снимать оскорбительные пародии, а затем смеяться над россиянами и правосудием.

Дело против комика рассмотрел Красногорский городской суд. Экспертиза показала, что пародия Гудкова на песню «Я русский» Шамана (Ярослава Дронова), опубликованная в соцсети «ВКонтакте», публично унизила достоинство человека по национальному признаку.