Поплавскую не устроил штраф за пародию на песню «Я русский»
Поплавская сочла штраф комику Гудкову на 11 тысяч рублей недостаточным
Комик Александр Гудков получил за пародию на песню «Я русский» штраф на сумму 11 тысяч рублей. Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале возмутилась слишком мягким наказанием.
«Вот такая насмешка над миллионами оскорбленных русских. <…> Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — сказала она.
Штраф на сумму всего в 11 тысяч рублей за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в ролике «Я узкий» показался Поплавской недостаточным. Она заявила, что с таким наказанием Гудков сможет еженедельно снимать оскорбительные пародии, а затем смеяться над россиянами и правосудием.
Дело против комика рассмотрел Красногорский городской суд. Экспертиза показала, что пародия Гудкова на песню «Я русский» Шамана (Ярослава Дронова), опубликованная в соцсети «ВКонтакте», публично унизила достоинство человека по национальному признаку.