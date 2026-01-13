Комика Гудкова оштрафовали за оскорбительную пародию на Шамана

Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тысяч рублей за оскорбительную пародию на певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Судя по материалам дела, Гудков разместил в интернете пародийную песню под названием «Я узкий». Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что комик таким образом собирался унизить достоинство человека по национальному признаку.

Ранее Гудков вместе с Иваном Ургантом попал в авиационное происшествие в Европе. Самолет, на котором они направлялись в Белград, аварийно приземлился в Мюнхене из-за срабатывания датчика дыма. Спустя час, после всех проверок, воздушное судно отправилось дальше в Сербию.