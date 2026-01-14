Госдеп подтвердил ограничения по въезду в США: их вводят по иммиграционным визам

Госдепартамент Соединенных Штатов приостановит обработку заявлений на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение призвано пресечь действия заявителей, которые могут оказаться обузой для американского общества.

«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов», — пояснили в ведомстве.

В список государств, попавших под ограничения, находится Россия, Бразилия, Египет, Иран, Таиланд, Сомали и другие страны.

