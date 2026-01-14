Госдеп подтвердил ограничения по въезду в США: их вводят по иммиграционным визам
США приостановят выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Госдепартамент Соединенных Штатов приостановит обработку заявлений на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Решение призвано пресечь действия заявителей, которые могут оказаться обузой для американского общества.
«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов», — пояснили в ведомстве.
В список государств, попавших под ограничения, находится Россия, Бразилия, Египет, Иран, Таиланд, Сомали и другие страны.
