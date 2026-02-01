Эпштейн планировал поездку на Украину после победы Зеленского на выборах
В опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна нашли переписку о его планируемой поездке на Украину летом 2019 года после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Внимание на нее обратило издание «Страна.ua».
Из материалов очевидно, что финансист интересовался украинской политикой.
«Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня планирую поездку на Украину», — писал Эпштейн.
В другом письме он просил собеседника начать читать о происходящем в стране: про Зеленского, коррупцию и парламент.
«Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой на Украине: вся политика — это комедия», — подчеркнул Эпштейн.
Поездка так и не состоялась. В начале июля 2019 года его арестовали по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а в августе Эпштейн покончил с собой в камере.
В документах также находили упоминания о связях финансиста с рядом мировых политиков и публичных лиц. В списке оказались президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и французский лидер Эммануэль Макрон.