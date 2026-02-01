Эпштейн планировал поездку на Украину после победы Зеленского на выборах

В опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна нашли переписку о его планируемой поездке на Украину летом 2019 года после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Внимание на нее обратило издание «Страна.ua» .

Из материалов очевидно, что финансист интересовался украинской политикой.

«Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня планирую поездку на Украину», — писал Эпштейн.

В другом письме он просил собеседника начать читать о происходящем в стране: про Зеленского, коррупцию и парламент.

«Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой на Украине: вся политика — это комедия», — подчеркнул Эпштейн.

Поездка так и не состоялась. В начале июля 2019 года его арестовали по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а в августе Эпштейн покончил с собой в камере.

В документах также находили упоминания о связях финансиста с рядом мировых политиков и публичных лиц. В списке оказались президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и французский лидер Эммануэль Макрон.