Макрона уличили в связях с Эпштейном
Макрон вел дела с Эпштейном через его соратника
Французский президент Эммануэль Макрон поддерживал связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном через его соратника — Султана бен Сулайема. На это указывают данные из архива Минюста США.
Из документов следует, что общение длилось с 2016 года, когда Макрон занимал должность министра экономики страны.
В 2018 году французский политик обращался к Эпштейну за советом по части разработки новой политики Франции и Европы. Финансист выступал посредником между бизнесменами из США и администрацией президента.
