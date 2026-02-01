Макрона уличили в связях с Эпштейном

Макрон вел дела с Эпштейном через его соратника

Французский президент Эммануэль Макрон поддерживал связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном через его соратника — Султана бен Сулайема. На это указывают данные из архива Минюста США.

Из документов следует, что общение длилось с 2016 года, когда Макрон занимал должность министра экономики страны.

В 2018 году французский политик обращался к Эпштейну за советом по части разработки новой политики Франции и Европы. Финансист выступал посредником между бизнесменами из США и администрацией президента.

