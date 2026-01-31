Кушнера обвинили в работе на израильскую разведку

Свидетель по делу Эпштейна: Кушнер связан с израильской разведкой «Моссад»

В опубликованных Минюстом США документах по делу Джеффри Эпштейна нашли обвинения в адрес зятя американского президента Джареда Кушнера. По словам свидетеля, он мог работать на израильскую разведку «Моссад».

Согласно протоколу допроса свидетеля ФБР, Кушнера обвиняют в отмывании средств иностранного происхождения и работе на «Моссад».

«[Свидетель] заявил, что это история о реальном сговоре — Трамп был скомпрометирован Израилем, а Кушнер является настоящим мозгом его организации и его президентства», — сказано в документе.

Показания также указывают на возможную вербовку Джареда и его брата Джоша их гарвардским профессором.

Минюст США 30 января раскрыл архив материалов по делу Эпштейна, но через несколько часов обличающий Трампа документ временно пропал с сайта ведомства.

В министерстве объяснили это «перегруженностью сервера», а информацию о президенте назвали ложью. Позже доступ к файлу восстановили.

Имя предпринимателя Илона Маска также фигурировало в документах, но миллиардер отверг любые связи с Эпштейном.