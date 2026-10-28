Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару прибыл с семьей в США

Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару с семьей прибыл в США, Госдеп выдал им визы, разрешив въезд на территорию страны. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil .

О вылете в США экс-кандидата и его семьи ранее написала аргентинская газета. Во втором туре президентских выборов в Бразилии победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Суд обязал проигравшего Болсонару сдать паспорта в рамках дела об отмывании денег, где он проходит фигурантом.

«Проигравший на выборах в президенты кандидат Флавиу Болсонару прибыл в США со своей женой и детьми», — сообщил телеканал.

В США семья Болсонару попал через Аргентину.

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост главы Бразилии. Российский лидер указал на личный вклад Лулы да Силвы в укрепление партнерства Москвы и Бразилиа.