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    Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару прибыл с семьей в США

    Фото: РИА «Новости»

    Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару с семьей прибыл в США, Госдеп выдал им визы, разрешив въезд на территорию страны. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

    О вылете в США экс-кандидата и его семьи ранее написала аргентинская газета. Во втором туре президентских выборов в Бразилии победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Суд обязал проигравшего Болсонару сдать паспорта в рамках дела об отмывании денег, где он проходит фигурантом.

    «Проигравший на выборах в президенты кандидат Флавиу Болсонару прибыл в США со своей женой и детьми», — сообщил телеканал.

    В США семья Болсонару попал через Аргентину.

    Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост главы Бразилии. Российский лидер указал на личный вклад Лулы да Силвы в укрепление партнерства Москвы и Бразилиа.

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