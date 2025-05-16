Бывшего главу ФБР заподозрили в призывах убить Трампа из-за ракушек с цифрами

Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента

В США расследуют публикацию экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которой мог содержаться призыв к убийству президента Дональда Трампа. Об этом в соцсети Х заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Внимание к публикации Коми привлек Дональд Трамп — младший. Он рассказал, что пост Коми с ракушками, которыми выложены цифры, — призыв к убийству. По словам сына главы государства, число 87 среди членов преступных группировок означает слово «убить». Также он напомнил, что Трамп является 47-м президентом США.

Позже публикацию прокомментировала Ноэм. Она подчеркнула, что силовые ведомства примут соответствующие меры.

«Опальный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента Трампа», — сообщила министр внутренней безопасности.

Ранее американский лидер заявил, что после визита в ОАЭ полетит в США. Перед этим глава государства допускал, что направится в Стамбул, где пройдут переговоры российской и украинской делегаций.