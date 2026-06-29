Психиатр Исаев назвал отсутствие самокритики главным признаком игровой зависимости

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с ИА НСН обсудил проблему лудомании, или игровой зависимости, подчеркнув, что ее главным отличительным признаком является отсутствие самокритики. По его словам, когда увлечение играми перерастает в зависимость, это уже не просто развлечение, а болезненное состояние, требующее внимания. Исаев отметил, что многие люди могут играть и проявлять элементы зависимости, но не все из них страдают от тяжелой формы этого заболевания.

По данным «Известий», тяжелыми формами игровой зависимости страдают до 12% взрослых россиян, что составляет около 13 миллионов человек. Однако только каждый десятый из них обращается за помощью. Исаев призвал не сгущать краски и отметил, что в последние три-пять лет наблюдается рост обращений по поводу лудомании, особенно в контексте ставок на спорт. Он подчеркнул, что не все случаи можно классифицировать как тяжелую зависимость.

Исаев объяснил, что в основе любой зависимости лежат болезненные проявления и изменения в психике. Люди, страдающие от лудомании, не осознают своей зависимости и не могут остановиться, что приводит к тому, что они не обращаются за медицинской помощью. Острые ощущения и кратковременные выбросы дофамина во время игры перевешивают анализ последствий. Удовольствие от игры становится более значимым, чем трезвая критика своего состояния.