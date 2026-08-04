Психолог Абравитова разъяснила, как распознать лудоманию у ребенка

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, как распознать зависимость ребенка от игровых покупок и помочь ему, передает «Вечерняя Москва» .

Детская лудомания становится все более распространенной проблемой. Подростки тратят на внутриигровые улучшения сотни тысяч рублей, покупают и перепродают скины и другие цифровые предметы.

Абравитова сообщила, что признаки зависимости наблюдаются почти у 13% подростков в мире. Главным фактором она назвала игры с лутбоксами — платными виртуальными ящиками со случайным содержимым — и скинами, которые меняют внешний вид игровых элементов.

«По сути, это цифровой „однорукий бандит“. Эта механика формирует у детей азартное сознание и паттерны поведения, идентичные тем, что развиваются у завсегдатаев казино», — сказала Абравитова.

По словам психолога, подобные механики могут вовлечь даже четырехлетних детей. Родителям следует обращать внимание на постепенное усиление увлечения играми и действовать без агрессии, если зависимость уже сформировалась.

«Ваша задача как родителя — не бороться с ребенком, а помочь ему победить эту болезнь вместе со специалистами», — заключила эксперт.