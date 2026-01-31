Американские курьеры заработали 58 тысяч долларов на краже посылок

People: работавшие в Amazon курьерами супруги украли посылки на $58 тысяч

В американском штате Айова супруги, работавшие курьерами сервиса доставки Amazon Flex, признали вину в систематической краже посылок. Об этом сообщило издание People .

По данным полиции, Брэндон и Мэдисон Келдерманы на протяжении долгого времени не довозили посылки до адресатов и забирали их себе. Общая сумма ущерба составила около 58 тысяч долларов.

Схема работала до тех пор, пока владельцы заказов не начали массово жаловаться в службу поддержки Amazon и правоохранительные органы. В октябре 2025 года супруги добровольно сдались властям. Изначально они отрицали свою вину, однако потом все же признали ответственность за кражи.

В Amazon подтвердили, что Келдерманы больше не числятся сотрудниками компании. Обвиняемые ждут вынесения приговора, им грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция продолжит расследование и займется розыском возможных соучастников.

