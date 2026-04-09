Психиатр Шуров сообщил, что на стадии проигрышей у лудоманов пропадает критическое мышление

У игромана, находящегося в стадии постоянных проигрышей, нарушается критическое мышление и теряются причинно-следственные связи. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с ИА НСН .

По словам врача, за помощью обычно обращаются родственники, поскольку сам игрок до последнего скрывает долги, которые могут достигать нескольких миллионов.

«Приводят, когда тяжелая депрессия, когда человек становится абсолютно лживым. На стадии проигрышей абсолютно отсутствует критическое мышление, планирование», — отметил медик.

Лудоманы часто выглядят как пациенты с психиатрическими расстройствами, и им нередко требуется госпитализация из-за депрессии. Особенно уязвимы подростки, стремящиеся к яркой жизни без усилий.