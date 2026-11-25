Все члены экипажа арестованного в Индии танкера Unity вернулись в Россию. О возвращении последних девяти моряков ТАСС сообщил один из них.

«Уже приземлились и получаем багаж, все отлично, добрались», — сказал собеседник агентства.

Репатриация шла поэтапно: 1 ноября на Родину прибыли первые члены команды, а 5 ноября — еще семь человек. В Генеральном консульстве России в Калькутте подтвердили, что судно официально передали под управление индийской команды.

Танкер Unity задержали 11 мая. Он шел под флагом Камеруна, судно арестовали из-за финансовых претензий к владельцу. Сейчас судно стоит на якоре возле порта Парадип в штате Одиша.

В октябре Верховный суд Ориссы обязал индийскую сторону вернуть моряков домой. Спустя чуть больше двух недель танкер отбуксировали ближе к берегу из-за приближающегося шторма.