Суд Индии обязал вернуть на родину россиян с арестованного судна Unity

Находящиеся на борту арестованного в Индии танкера Unity моряки получили право вернуться домой. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Калькутте, такое решение принял Верховный суд Ориссы.

Дипломаты подчеркнули, что судебное заседание прошло в минувший вторник, 6 октября.

«Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа», — заявили в дипломатическом представительстве.

Там добавили, что в судебном решении нет сроков и деталей возвращения экипажа домой. Документ изучают адвокаты.

Проходивший под флагом Камеруна танкер Unity зашел в индийский порт Парадип 9 мая этого года, где его арестовали из-за претензий кредиторов к владельцу судна.

Экипажу, в который входят 20 россиян, запретили выход на берег, хотя у некоторых из них уже истек срок контракта. В сентябре Unity пережил сильный шторм, который сорвал якорь.