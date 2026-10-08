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    Суд Индии обязал вернуть на родину россиян с арестованного судна Unity

    Фото: РИА «Новости»

    Находящиеся на борту арестованного в Индии танкера Unity моряки получили право вернуться домой. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Калькутте, такое решение принял Верховный суд Ориссы.

    Дипломаты подчеркнули, что судебное заседание прошло в минувший вторник, 6 октября.

    «Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа», — заявили в дипломатическом представительстве.

    Там добавили, что в судебном решении нет сроков и деталей возвращения экипажа домой. Документ изучают адвокаты.

    Проходивший под флагом Камеруна танкер Unity зашел в индийский порт Парадип 9 мая этого года, где его арестовали из-за претензий кредиторов к владельцу судна.

    Экипажу, в который входят 20 россиян, запретили выход на берег, хотя у некоторых из них уже истек срок контракта. В сентябре Unity пережил сильный шторм, который сорвал якорь.

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