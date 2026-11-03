Семь моряков покинут арестованный в Индии танкер Unity 3 ноября

Семеро членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity — шесть россиян и один казахстанец — покинут борт сегодня и в течение ближайших дней вернутся домой. Об этом сообщило РИА «Новости» генконсульство России в Калькутте.

«Вторая партия — также семь человек (шесть россиян и один казахстанец) — покинут судно сегодня и в ближайшие дни прибудут на Родину», — заявили в дипведомстве.

В генконсульстве отметили, что домой уже успешно вернулись семь моряков из первой группы — шесть граждан России и один гражданин Египта. Еще девять членов экипажа пока остаются на месте и ожидают формирования новой команды. Индийская сторона подберет ее по результатам текущего тендера.

Танкер под флагом Камеруна задержали у индийского побережья в мае. Причиной стал коммерческий конфликт из‑за долга судовладельца перед поставщиком топлива в Индии. С этого момента судно остается на якоре неподалеку от порта Парадип. Суд в Одише обязал индийские власти оперативно организовать возвращение экипажа на родину.