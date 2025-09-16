ЕК объявила о готовности принять меры против Израиля из-за действий в Газе

В среду, 17 сентября, еврокомиссары примут меры в отношении Израиля. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

«Завтра, в ходе заседания коллегии, еврокомиссары примут пакет мер в отношении Израиля», — процитировали ее «Известия».

По словам Пинью, ограничения будут включать приостановку некоторых торговых соглашений между Израилем и Европейским Союзом.

Комиссия ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских землях и в Израиле признала действия Тель-Авива в секторе Газа актом геноцида. Это произошло в тот же день.

Израиль 16 сентября перешел к наземной операции по захвату Газы. Это наступление сопровождалось интенсивными ударами по всему анклаву. Позже Министерство обороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ будет продолжать атаки до полного разгрома ХАМАС и освобождения заложников.

Израиль отверг доклад международной комиссии ООН о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Представители страны потребовали распустить комиссию, назвав ее данные ложью ХАМАС.

Ранее спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что число жертв среди гражданского населения в секторе Газа может достигать 680 тысяч человек. Из них 75% — это женщины и дети.