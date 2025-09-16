ЦАХАЛ начал оккупацию Газы

Фото: Обстрел зданий в палестинском городе Газа. Стоп-кадр с видео. / РИА «Новости»

Израильские войска начали наступление на город Газа с целью оккупации. Об этом сообщило агентство Axios со ссылкой на официальных лиц.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — сообщили на сайте.

В материале отметили, что госсекретарь США Марко Рубио поддержал операцию в Газе, но призвал к ее быстрой реализации.

На прошлой неделе движение хуситов «Ансар Аллах» ударило по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой Palestine-2. Представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что ракета достигла цели.

За день до удара Генассамблея ООН утвердила декларацию о создании государства Палестина в границах 1967 года. За принятие документа высказались 142 государства, включая Россию, против выступили 10 стран, еще 12 воздержались.