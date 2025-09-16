Израильская армия нанесла по Газе 37 ударов за 20 минут

ЦАХАЛ нанес по сектору Газа 37 ударов за 20 минут. Об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на палестинскую прессу.

По данным издания, по Газе нанесли массированный удар, на северо-западе города образовался «огненный пояс». Из-за авиаударов небо над Газой кажется оранжевым.

Израильские войска стреляли световыми бомбами и вели артиллерийский огонь. Удары наносили, в том числе, и с вертолетов-истребителей. После 22:00 в Газе были слышны мощные взрывы. Также поступили сообщения о танках в центре города.

Согласно сообщениям палестинцев, нападения совершаются в трех ключевых районах: в районе Шейх Радван, в районе Аль-Карама и на пляже, а также в Тель-аль-Хава.

В Иерусалиме проходят акции протеста против начавшейся операции ЦАХАЛ в Газе. У резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху протестующие установили палатки.

Наземное наступление израильской армии в Газе началось в понедельник.