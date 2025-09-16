Израиль назвал ложью ХАМАС доклад комиссии ООН о геноциде палестинцев в Газе

Израиль отверг доклад международной комиссии ООН о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Представители страны требуют даже распустить комиссию и называют ее данные «ложью ХАМАС», сообщил ТАСС.
«Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. Эти измышления уже были полностью опровергнуты», — заявили в израильском МИД.
Интересно
В документе комиссии говорится, что в ходе расследования событий, начавшихся 7 октября 2023 года, эксперты пришли к выводу, что Израиль совершил геноцид против палестинцев, чтобы «уничтожить, полностью или частично, палестинцев в секторе Газа как группу».
Там же напомнили о «независимом, глубоком академическом исследовании Центра стратегических исследований имени Бегина и Садата (BESA), действующий при израильском Университете Бар-Илан.
В нем, как подчеркнули в министерстве, уже опровергали «ложные утверждения о геноциде» — все до единого.
«Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», — заключили в ведомстве.
