Израиль назвал ложью ХАМАС доклад комиссии ООН о геноциде палестинцев в Газе

Израиль отверг доклад международной комиссии ООН о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Представители страны требуют даже распустить комиссию и называют ее данные «ложью ХАМАС», сообщил ТАСС .

«Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. Эти измышления уже были полностью опровергнуты», — заявили в израильском МИД.

Там же напомнили о «независимом, глубоком академическом исследовании Центра стратегических исследований имени Бегина и Садата (BESA), действующий при израильском Университете Бар-Илан.

В нем, как подчеркнули в министерстве, уже опровергали «ложные утверждения о геноциде» — все до единого.

«Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», — заключили в ведомстве.