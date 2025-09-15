В Газе погибло почти 700 тысяч мирных жителей

Число жертв среди гражданского населения в секторе Газа может достигать 680 тысяч человек. Такое заявление сделала спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе.

«За 710 дней войны более 63 тысяч человек погибли, 75% из них — это женщины и дети. Но нам необходимо задуматься: ряд ученых и исследователей считают, что настоящее число жертв в Газе достигло 680 тысяч», — процитировало ее РИА «Новости».

По ее словам, это подтверждают многие источники, включая Lancet, а также израильские исследователи, опирающиеся на утечку документов армии Израиля, подсчет жертв бомбардировок и разрушений зданий.

«Очевидно, что официальные данные — это большая недооценка», — отметила она.

По ее мнению, страны, не предпринимающие действий для остановки Израиля, сами нарушают международное право.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС, находящиеся в Катаре, затягивают переговоры ради собственной выгоды, поэтому их необходимо ликвидировать. Также, по словам Нетаньяху, главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе.