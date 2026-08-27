Две спасшиеся от наводнения в Непале россиянки попросили помощи в посольстве

Две гражданки России, пережившие паводок в Непале, обратились в посольство в Катманду за помощью с выездными документами. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Женщины находились на погранпереходе с Китаем. Они сдали паспорта на контрольно-пропускном пункте и ждали завершения процедур в автобусе, когда начался паводок. Спасаясь, они взобрались по лестнице на гору.

Сейчас сотрудники посольства оформляют им свидетельства на возвращение в Россию.

Наводнение накрыло северные районы Непала утром 26 августа. За несколько часов стихия разрушила объекты в нескольких населенных пунктах.

Ранее советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев сообщил, что восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения. Общее число пропавших после разбушевавшейся стихии превысило 570 человек. Более 400 из них — иностранцы.

В результате паводков, по последним данным, погибли не менее 270 человек.