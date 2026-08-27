Число россиян, не вышедших на связь после наводнения в Непале, выросло до восьми

Посланник Ракшаев: на связь после наводнения в Непале не вышли 8 россиян

Количество российских туристов, не вышедших на связь после наводнения в Непале, увеличилось до восьми. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в республике Ринчен Ракшаев.

«Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми», — сказал он.

После бедствия в Непале пропали более 570 человек. Как сообщило агентство Reuters, свыше 400 из них — иностранцы. Также известно как минимум о 162 погибших в результате случившегося.

Наводнение произошло утром 26 августа на границе с Китаем из-за резкого повышения уровня воды реки Бхоте-Коши, стекающей с тибетских гор.

О причинах и последсвиях мощного стихийного удара — в большом материале 360.ru.