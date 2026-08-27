Свыше 570 человек пропали без вести после наводнения в Непале

Reuters: более 570 человек пропали без вести после наводнения в Непале

Более 570 жителей и туристов Непала пропали без вести после наводнения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство.

«Более 400 иностранцев числятся среди 579 пропавших без вести туристов», — заявили журналисты.

В агентстве отметили, что в результате бедствия погибли 162 человека.

Наводнение случилось на границе с Китаем. Причиной стало резкое поднятие уровня воды в реке Бхоте-коши, которая стекает с тибетских гор.

Также известно, что в зоне паводка были как минимум четверо граждан России.

Наводнение затронуло КПП «Гьиронг» («Цзилун») в округе Шигадзе. Китайские журналисты заявили, что три человека погибли, 558 пропали.

До этого сообщали о 157 погибших от наводнения в Непале. Больше всего жертв оказалось в южном округе Читван — там нашли тела 64 человек, еще 41 пострадавшего отправили в больницы.