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    Два человека погибли и пятеро получили ранения после взрыва в шахте в Турции

    TRT Haber: двое погибли и пятеро пострадали при взрыве в шахте на севере Турции

    Фото: РИА «Новости»

    Два человека погибли и пятеро пострадали в результате взрыва на шахте на севере Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

    По данным журналистов, на угольной шахте в городе Гелик взорвался метан. После взрыва началось возгорание. На место отправили врачей и спасателей.

    В результате ЧП скончались двое рабочих, их тела вытащили из шахты. Пострадавших доставили в больницу. Другие подробности случившегося не уточнили.

    Ранее в стамбульском районе Малтепе частично обрушился семиэтажный жилой дом. Как отметил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль, на место отправили спасателей. Они извлекли из-под завалов пятерых человек.

    Он объяснил, что здание построили в 1987 году. На цокольном этаже расположен магазин, на остальных шести живут люди. В постройке — 12 квартир, в них зарегистрированы 33 человека.

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