В Казахстане взрыв газа унес жизни шести человек

В Казахстане взрыв газа в кафе привел к гибели шести человек, еще 20 посетителей получили ранения. О случившемся сообщила пресс-служба департамента по ЧС Акмолинской области.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одноэтажном кафе, которое примыкало к пятиэтажному жилому дому в Бурабайском районе, после этого начался пожар. Пожарные вынесли из здания восемь газовых баллонов и эвакуировали более 10 человек.

Пресс-служба уточнила, что возгорание ликвидировали, спасатели начали разбор завалов. На месте работали врачи, полиция и газовая служба. Причины и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Ранее в частном жилом доме в Северском районе Краснодарского края произошел взрыв бытового газа. Один человек оказался под завалами. Еще трое, в том числе двое детей, не пострадали.