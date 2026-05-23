Взрыв газа на угольной шахте в Китае унес жизни 90 человек

На угольной шахте в провинции Шаньси на севере КНР прогремел взрыв, унесший жизни 90 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Взрыв газа произошел на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19:29, или в 14:29 по московскому времени. В тот момент под землей находились 247 рабочих. Ранее сообщалось о 82 погибших и девяти пропавших без вести. Теперь число жертв достигло 90.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Компетентные органы ведут расследование причин взрыва. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал принять все необходимые меры, чтобы помочь пострадавшим, провести расследование и наказать виновных.

В апреле в Ростовской области во время работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел взрыв. Один человек погиб, еще трое получили ранения.