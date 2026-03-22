В Стамбуле обрушились два дома, есть пострадавшие

Два малоэтажных дома рухнули в районе Фатих в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал TRT .

Спасатели вытащили из-под завалов трех человек, идут поиски еще двух. По предварительной информации, взрыв могла спровоцировать утечка газа.

Ранее не менее 10 человек стали жертвами крупного пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее. ЧП произошло в городе Тхэджон, в тот момент на предприятии находились 170 рабочих. Из них 24 человека надышались токсичным газом или получили травмы после падения с высоты. Всего пострадали 60 сотрудников.

Для тушения пожара на место ЧП отправили более 200 спасателей, 90 единиц техники, а также вертолеты лесной службы.