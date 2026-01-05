Мадуро доставили в суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга прибыли в федеральный суд Манхэттена под усиленной охраной. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

Кортеж выехал из федерального следственного изолятора в Бруклине около 7:15 по местному времени и направился к спортивному полю неподалеку. Там уже ждал вертолет.

После короткого перелета он приземлился на Манхэттене. Мадуро посадили в бронированный автомобиль и отвезли в суд.

В 12:00 по местному времени президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга должны предстать перед окружным судьей Элвином К. Хеллерштейном. Заседание будет кратким и формальным, его цель — соблюсти юридические процедуры, сообщает ВВС.

Мадуро обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Его подозревают в сотрудничестве с наркокартелями, которые переправляли тысячи тонн кокаина в США. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Адвокаты Мадуро намерены оспорить законность его задержания, ссылаясь на его иммунитет от судебного преследования как главы государства.

Мадуро и его супругу перевезли в Нью-Йорк после захвата спецназом США в президентском дворце Каракаса в субботу ночью. Это стало результатом американской военной операции.

В понедельник у здания суда в Нью-Йорке собрались десятки людей, сообщил корреспондент РИА «Новости» от здания суда на Манхэттене. У здания суда также проходит стихийный митинг: протестующие требуют освободить президента Венесуэлы. В руках у них портреты похищенного лидера и лозунги: «Освободите президента Мадуро».

Над зданием суда кружит беспилотник. Вероятно, он следит за порядком и происходящим на земле с высоты. Вдоль улицы, ведущей к суду, установили много заграждений. Полиция усилила свои наряды.

Ранее россиянам посоветовали не ездить в Венесуэлу без крайней нужды. В посольстве России в Каракасе сообщили, что причина в вооруженной агрессии США против Венесуэлы и угрозах повторных атак.