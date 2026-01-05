Николасу Мадуро и его жене зачитают обвинение вечером 5 января

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес сегодня вечером предъявят обвинение. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Обвинения зачитают в суде Манхэттена. По московскому времени заседание начнется в 20:00.

Ранее сообщалось, что американские военные провели спецоперацию, в ходе которой захватили и вывезли президента Венесуэлы из страны. Мадуро заключен под стражу в Нью-Йорке по обвинению в наркотерроризме.

Президент Венесуэлы, закованный в наручники, держался спокойно, хотя американцы ожидали от него истерики. По словам врача-психиатра Василия Шурова, таким образом Мадуро выразил протест против политики США.

Ранее кубинское правительство сообщило о гибели 32 сограждан при военной операции США по захвату Мадуро. Венесуэльцы вышли в центре Каракаса на акцию в поддержку президента.