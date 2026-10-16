Драки и коньяк. Проблемы Пи Дидди перекинулись на другую тюрьму

Артиста Пи Дидди перевели в другую тюрьму после драки с наркобароном

Федеральное бюро тюрем США перевело музыкального магната Шона Дидди Комбса из исправительного учреждения Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Алленвуд в штате Пенсильвания. Об этом сообщил сайт TMZ .

Переводу предшествовала серия скандалов. В октябре 2026 года 56-летнего рэпера доставили на скорой помощи в больницу — он подрался с наркобароном. Кроме того, Пи Дидди несколько раз вступал в потасовки с другими арестантами.

Охрана тюрьмы забрала у продюсера смартфон и другую технику. У Комбса нашли алкоголь, он заказывал массаж прямо в камеру, еду ему готовил личный повар.

За систематическое нарушение правил продюсера дважды отправляли в изолятор. При этом перевод в Алленвуд нельзя назвать наказанием, тюрьма имеет тот же уровень безопасности, что и предыдущая.

Однако Алленвуд рассчитан только на 1000 заключенных, в Форд-Диксе компанию Пи Дидди составляли 4000 человек. Пресса предположила, что в новом пенетенциарном заведении охране будет легче защищать музыкального магната.

Шон Дидди Комбс — американский рэпер, продюсер и основатель лейбла Bad Boy Records. В 2025 году суд приговорил артиста к 50 месяцам лишения свободы за правонарушения, связанные с организацией проституции. Суду присяжных не удалось доказать более тяжкие обвинения в рэкете.