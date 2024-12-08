Подполковник Дэвис призвал всерьез отнестись к словам Лаврова об ударе по США

Американцам следует воспринять всерьез предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном ударе по США в ответ на эскалацию. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале , что нельзя пренебрегать такой опасностью.

«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал и которое должен услышать каждый. <…> Это верх глупости и безрассудства — хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США», — сказал он.

Дэвис раскритиковал людей, которые обвинили Такера Карлсона, взявшего интервью у Лаврова, в работе на Россию. Офицер заявил, что в случае ядерной войны это станет неважным.

Карлсон опубликовал интервью с Лавровым в ночь на 6 декабря. Оно набрало миллионы просмотров на YouTube. Министр очаровал американских зрителей.