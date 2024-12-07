«До мурашек». Американки влюбились в Лаврова, посмотрев его интервью Карлсону

Жительницы США посмотрели интервью главы МИД России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону и оставили восторженные комментарии в соцсети X. Реакцию американок на министра привел сайт mk.ru .

Пользователи соцсетей буквально влюбились в Лаврова, назвав его «сильным русским». В комментариях они обратили внимание на его голос, который, по мнению женщин, «пробирает до мурашек». Многие из них интересовались семейным положением главы МИД РФ.

«Как вы сказали его зовут? LOVЕров?» — спросила одна из пользовательниц.

В комментариях также посетовали, почему западные политики не могут выглядеть как Лавров. Американки даже заявили о готовности выехать к нему в Россию.

Комментаторы разделили позицию Сергея Лаврова. По их мнению, США не дают России завершить украинский конфликт, поддерживая корпорации, получающих огромные деньги за поставки вооружений для ВСУ.

Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России в ночь на 6 декабря. В первые 10 минут оно набрало 100 тысяч просмотров.