МИД признал риск обмена ядерными ударами с США

Опасность обмена ядерными удара с США существует, но Россия приложит все усилия, чтобы не допустить такого развития событий. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что всю необходимую информацию о сценарии с применением ядерного оружия отразили в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания. Также об этом подробно высказывался президент Владимир Путин, добавил дипломат.

«Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины», — отметил он.

Рябков объяснил, что многое зависит не только от России, но и от других стран. Он также прокомментировал публикацию научного канала Science Time, в которой авторы рассказали о моделировании обмена ядерными ударами. По его словам, в прошлом специалисты уже проводили различные исследования такого рода и изучали последствия применения ЯО.

Ранее дипломат допустил, что Россия может начать ядерные испытания. Этот вопрос вновь встал перед страной, подтвердил он.