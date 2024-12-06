Интервью Лаврова набрало сотни тысяч просмотров

Интервью Лаврова Карлсону в соцсети X за 10 минут посмотрели 100 тысяч человек

В ночь на 6 декабря журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В первые 10 минут оно набрало 100 тысяч просмотров в соцсети X .

Интервью длилось почти полтора часа. Карлсон опубликовал его на нескольких площадках в интернете, в первую очередь — на своем сайте. Затем запись появилась в соцсети X и набрала в первые 10 минут 100 тысяч просмотров, к 15-й минуте — почти 200 тысяч.

На YouTube-канале разговор с Лавровым появился около двух часов ночи. За первые 35 минут его посмотрели 36,5 тысячи пользователей, из них 9,1 тысяча поставили лайк. Видео набрало почти 800 комментариев.

Карлсон вынес в название интервью войну США с Россией. Лавров заявил, что на самом деле, страна не хотела бы конфликтовать с американцами, но направила сигнал о готовности отстаивать свои интересы.