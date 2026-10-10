Додик заявил о планах проложить газопровод из России

Власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) после победы на выборах вновь поднимут вопрос строительства газопровода. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По словам политика, это нужно для спасения Дейтонского соглашения. Речь также идет о разблокировке инвестиционных проектов, включая газопровод.

Додик отметил, что уже 12 лет бошняки мешают прокладке трубы из Сербии к Республике Сербской. Причина — политические разногласия Сараева и Баня-Луки. Он добавил, что при доброй воле бошняцкой стороны Республика Сербская готова работать над проектом.

Сейчас БиГ получает российский газ через подключение в Зворнике на границе с Сербией. Годовое потребление достигает 250 миллионов кубометров. Из них около 50 миллионов приходится на Республику Сербскую.

Ранее Додик объявил, что его партия победила на всеобщих выборах.