Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) на референдуме не проголосует за евроинтеграцию, и это не нравится Брюсселю. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Думаю, большинство не проголосует за евроинтеграцию, если говорить о сербах и Республике Сербской. Это, конечно же, раздражает Брюссель. Но это и есть результат их провальной политики, нацеленной прежде всего на поддержку мусульман бошняков в Боснии и Герцеговине, а не на объективность», — заявил Додик.

Общество Республики Сербской не готово к присоединению к Евросоюзу, высказал мнение политик. Он отметил, что причиной этого — из-за политики Брюсселя, который годами предлагает только плохие решения.

Додик также отметил, что в Киеве и Брюсселе надеялись, что удар по Старобельску запустит волну недовольства в России. Политик подчеркнул, что подходы двух сторон конфликта к ведению боевых действий сильно отличаются.