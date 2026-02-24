В Прикамье школьницу арестовали за подстрекательство к нападению с ножом на сверстника

Следователи арестовали 16-летнюю жительницу Пскова, которая подговорила 13-летнего подростка из Пермского края напасть с ножом на одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе СК Прикамья.

По данным ведомства, девушка переписывалась с мальчиком из города Александровска. Во время диалога она советовала ему, как лучше совершить преступление. Под влиянием подстрекательницы 13-летний школьник 19 февраля нанес ножевые ранения в шею и туловище своему однокласснику прямо в учебном заведении.

Подозреваемую задержали на территории Пскова и этапировали в Пермь. Ей предъявили обвинение. Подробности мотивов и обстоятельств случившегося устанавливают следователи. По одной из версий, мальчики что-то не поделили в онлайн-игре.

Пострадавший ребенок получил ранения, его спасли оперативные действия учителей физики и ОБЖ.